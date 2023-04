Les intervencions per a la rehabilitació del colomer de Cotxa continuen amb la recuperació de l'estabilitat estructural

Andorra la VellaEl departament de Patrimoni Cultural del ministeri de Cultura i Esports, juntament amb el comú d’Encamp, han visitat aquest dilluns l’estat de les obres de rehabilitació del colomer de Cotxa, ubicat al conjunt històric de les Bons, Encamp. El bé immoble forma part de l’Inventari general del patrimoni cultural i també del catàleg comunal del comú d’Encamp perquè és un dels exemplars destacats de l’arquitectura vernacular del país, tant per la seva antiguitat com per la singularitat de l’edifici, així com per la tipologia a la qual pertany, la de colomer de torre.

Després d’uns primers treballs preliminars de desbrossat i desenrunat que es van fer el mes de juny passat, durant aquests darrers mesos s’ha finalitzat la definició del projecte de recuperació del colomer. El projecte encarregat per la propietat ha estat realitzat per Antoni Molné, arquitecte amb experiència en la rehabilitació d’edificis patrimonials i coneixedor del propi bé. La redacció del projecte ha estat molt curosa per garantir la preservació dels valors patrimonial del colomer. Es preveu recuperar l’estructura del colomer utilitzant les tècniques i els materials tradicionals que li són propis.

La restauració del colomer es preveu que tingui una durada de quinze mesos, l’objectiu és el de recuperar l’estabilitat estructural del bé patrimonial, recuperant l’estructura de fusta de la coberta i les lloses de pissarra, refent els solers també d’estructura de fusta i refent els tancaments, garantint així les condicions de seguretat i accés del colomer i que en finalitzar els treballs s’inclogui el bé patrimonial dins l’itinerari cultural guiat del conjunt monumental de les Bons.

El conveni de col·laboració signat entre la propietat, el comú d’Encamp i el ministeri de Cultura i Esports, a finals de desembre, preveu la realització dels treballs de consolidació estructural i la cessió de l’immoble durant deu anys al comú i al ministeri per destinar-lo a usos culturals públics, fet que aportarà valor i contingut patrimonial a l’entorn del poble de les Bons. Així mateix, el conveni també estipula que el Govern i el comú aporten una mateixa quantitat de 68.000 euros, cadascun, i la propietat aportarà la quantitat restant fins arribar al màxim pressupostat per a l’actuació de prop de 280.000 euros. Les aportacions seran destinades a l’execució del projecte, i a la realització i la direcció d’obra.

La ministra en funcions ha destacat que l’actuació “s’emmarca en la política de recuperació patrimonial d’elements destacats i inclosos en els inventaris”. En aquesta mateixa línia, i un cop finalitzada la intervenció Riva ha explicat que es crearà una comissió que integrarà totes les parts per definir de forma conjunta l’ús del immoble.

La cònsol major del comú d’Encamp, Laura Mas, ha indicat que “volem rehabilitar aquest espai perquè tota la ciutadania pugui gaudir del valuós patrimoni arquitectònic que tenim”. La cònsol també ha explicat que la idea és “poder incloure aquest espai en les visites guiades que es fan actualment al conjunt patrimonial de les Bons” i guanyar un espai per actes culturals com concerts de petit format o exposicions.

Amdues corporacions han valorat que aquest tipus d’acord públic-privat afavoreix la recuperació, rehabilitació i posada en valor del patrimoni cultural immoble del país. En el cas del colomer de Cotxa, la intervenció s’emmarca en la línia d’acció del departament de Patrimoni Cultural de recuperar aquest tipus d’elements constructius que es va iniciar amb el projecte de recuperació del colomer de Rocafort a Sant Julià de Lòria. En el cas del comú d’Encamp el projecte s’emmarca en el Pla d’embelliment dels nuclis tradicionals, en aquest cas el de les Bons.