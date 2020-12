75 dies intubat: el pacient ventilat de l'UCI té 60 anys i no presentava patologies prèvies

Sovint, un exemple incideix més en la consciència col·lectiva que no pas xifres, recomanacions o fins i tot prohibicions. Això deu haver pensat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, qui, a tres dies perquè comencin les trobades nadalenques, ha insistit en els exemples de persones que pateixen o han patit seqüeles per la infecció del SARS-CoV-2 i en el patiment que això comporta per als seus familiars. El dirigent ha explicat que l'únic dels dos pacients que queden a la Unitat de Cures Intensives de l'hospital de Meritxell que requereix de ventilació mecànica és un home que fa més de dos mesos i mig que està intubat. Des de principi d'octubre. Una persona de 60 anys sense patologies prèvies. “Imagineu-vos l'afectació per a ell mateix i per a la seva família després de tant temps intubat”, ha dit.



Per si l'exemple de l'home ingressat a l'UCI no era suficient per crear empatia, el ministre de Salut ha posat sobre la taula la carpeta dels exemples: “Pensem en tots aquells que han estat lluitant per la pandèmia, els que han estat a primera fila i els que s'exposen, com la sanitària de 25 anys que va estar intubada mecànicament, o un camiller de quaranta i escaig anys que també el van haver d'intubar. Pensem en aquesta gent abans de fer les reunions. Pensem en tots aquells que hem perdut i en tots aquells que han patit seqüeles: recordo una persona de 60 anys que va perdre una cama com a conseqüència del coronavirus. Altres que els ha quedat una fibrosi pulmonar”, ha estat el reguitzell d'exemples d'afectacions, seqüeles, plors, maldecaps i dols que ha dut fins ara la pandèmia al país.



Tot plegat perquè, més enllà de xifres, ràtios, gràfiques i percentatges, la població es conscienciï de prendre les mesures de seguretat que s'han repetit un dia rere l'altre des de la primavera. “Quan estigueu en una reunió i us faci mandra posar-vos la mascareta perquè molesta, obrir les finestres perquè entra fred o fer-vos un test perquè us l'heu oblidat, penseu en el personal sanitari que està a primera fila i que en pateix directament les conseqüències, i penseu també en els que no hi són i en el patiment dels familiars”, ha advertit Benazet. Paraula de ministre, i pneumòleg.