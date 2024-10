Inversió de 134.120 euros als passos de l'avinguda d'Enclar

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha adjudicat per un import de 134.120 euros els treballs que han de servir per a la reordenació dels passos de vianants a l'avinguda d'Enclar. Es tracta d'una actuació que respon a una promesa electoral de la majoria, que es van comprometre a fer actuar en aquesta avinguda, especialment en relació amb els reductors de velocitat. L'adjudicació ha estat feta pública aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA).

Entre les intervencions més destacades d'aquest projecte hi ha la creació d'un nou pas de vianants al començament de l'avinguda d'Enclar, tot just al darrere de la Repsol, que funcionarà amb un semàfor a la demanda. A més s'eliminaran de manera definitiva quatre reductors, dos dels quals a la recta de l'avinguda d'Enclar entre la rotonda de la Margineda i la de la Becier i altres dos entre el carrer de les Escoles i la caserna dels bombers.

A més d'aquestes novetats més destacades cal afegir que al pas situat al semàfor de la cruïlla del carrer de les Escoles, tot just al davant de la parada d'autobús, s'elimina l'elevació i es modifiquen les voravies per facilitar l'accés dels vianants. Es farà la mateixa actuació al pas de vianants que està situat just arribant a la rotonda de l'espai Columba.

Els altres cinc passos restants es mantenen al mateix lloc, però s'allarguen les rampes, de tal manera que siguin el doble de les actuals, la qual cosa facilita que es pugui reduir el pendent.