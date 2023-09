La inversió estrangera a Andorra passa de 16 milions d'euros el 2021 a prop de 92 milions el 2022

Andorra la VellaDesprés de l'impacte de la pandèmia, l'atractiu d'Andorra com a destinació d'inversió ha experimentat un augment excepcional, amb un creixement de més del 500% en un any. Tal com ha informat RTVA, les xifres passen de 16 milions d'euros el 2021 a prop de 92 milions el 2022.

Aquest tipus d'inversió ha tingut variacions al llarg de la dècada, però des del 2017 no ha baixat de les dues xifres. El 2012, l'import destinat a aquesta inversió era de tot just més de 70.000 euros. Cal subratllar que a aquestes xifres cal afegir-hi les inversions en béns immobles destinats a inversió patrimonial.