Inversió de tres milions d'euros per a la pavimentació de carreteres

Andorra la VellaEl Govern ha adjudicat per prop de tres milions els treballs de la nova pavimentació o reforç de les carreteres principals i secundàries del país per a aquest 2023. Tal com publica aquest dimecres el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), el ministeri de Territori i Urbanisme ha adjudicat les obres a l'empresa Pavans mitjançant un concurs nacional amb modalitat urgent.

A l'import total, cal sumar-hi altres 42.800 euros relatius als treballs de control de qualitat de la nova pavimentació i auscultació de ferms, així com el control de qualitat de la senyalització horitzontal de la xarxa de carreteres. En aquest cas, l'adjudicatari ha estat Pirineu Inspecció i Control, també mitjançant un concurs nacional amb modalitat urgent.

Paral·lelament, el BOPA d'aquest dimecres també ha fet pública l'adjudicació definitiva dels treballs de millora de l'accessibilitat de l'era gran de la Casa Rossell d'Ordino per un import proper als 20.000 euros. Així doncs, l'empresa Construccions Purroy disposarà d'un termini de quatre setmanes per a la finalització dels treballs.

Finalment, el Govern també ha acordat l'adjudicació definitiva dels treballs de refecció del pati del Liceu a Ciutat de Valls. En aquest sentit, els treballs han recaigut novament sobre l'empresa Construccions Purroy per un import de 142.600 euros, qui disposarà un termini de vuit setmanes per finalitzar les obres.