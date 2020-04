S'investiguen les causes de l'incendi a la deixalleria de la Comella

Els bombers investiguen l'origen de l' incendi que aquesta matinada ha cremat totes les deixalles que es trobaven al dipòsit de la Comella. Les flames, que han començat al voltant de la una de la matinada, han requerit el desplaçament de dues dotacions dels bombers i dues patrulles del Cos de Policia. En poques hores el foc ha estat controlat i extingit sense causar cap afectació sobre la infraestructura. Només ha provocat incidències a la trituradora de Residu Assimilable a Urbà (RAU) i al paper i cartó, que s'havia buidat just trenta minuts abans de l'inici de les flames. No hi ha hagut afectació sobre la resta de residus emmagatzemats en aquest equipament.



El ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat estudiarà l'origen del foc i si s'ha comès alguna irregularitat a l'hora de traslladar els residus fins al Centre de transferència.



Després de l'avaluació de danys, els tècnics del centre han assegurat que no hi ha hagut cap implicació sobre el centre de valorització energètica ni tampoc s'ha vist afectat cap residu perillós. L'activitat que es podria veure afectada és la trituració del residu voluminós, però ja s'han fet les gestions pertinents per obtenir una nova maquinària.





D'altra banda, una dona resident de 20 anys i un home resident de 34 han resultat ferits aquesta matinada a la CG2, a Canillo. Segons ha informat aquest dissabte el Cos de Policia, la dona conduia un Audi TT amb matrícula andorrana i s'hauria estavellat. En el sinistre, que ha tingut lloc pels volts de les 2.40 hores, només s'ha vist implicat aquest vehicle. Els bombers han hagut d'acudir també al lloc del sinistre per apagar les flames del cotxe.