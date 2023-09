Els jardins de la Unesco acullen el Ball de l'ossa i L'última ossa d'Ordino

Andorra la VellaEl Ball de l’ossa d’Encamp i L’última ossa d’Ordino són aquest cap de setmana presents a les Jornades del patrimoni que organitza la Unesco a París. Les representacions es duen a terme en el marc de les Jornades europees del patrimoni, que aquest any, i coincidint amb el 20è aniversari del conveni per a la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial, estan dedicades al patrimoni viu.

La delegació andorrana que ha viatjat a París està formada per una trentena de persones, principalment els actors de la festa, tant de la comissió de festes d’Encamp com de l’Associació de cultura popular d’Ordino. El Ball de l’ossa d’Encamp s'ha representat aquest dissabte a la tarda i L’última ossa d’Ordino es podrà veure diumenge a les 11 hores als jardins de la Unesco, el mateix escenari on han actuat els encampadans.