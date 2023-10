Joan Cejudo no vol que les converses i mails confiscats a BPA es facin servir al judici

Andorra la VellaEl processat de BPA Joan Cejudo s’oposa a l’accés, a la cerca, a la selecció, a la cessió i a la difusió de les seves comunicacions mentre era treballador de la BPA, les quals van ser incorporades a l’escrit de querella per l’AREB i al procediment judicial sense el seu consentiment.

Joan Cejudo subscrit entre els treballadors amb l’empresa, només s’informa de l’enregistrament de les converses telefòniques i de les comunicacions electròniques efectuades dins el marc de la seva activitat professional i no de la limitació sobre l’ús dels correus electrònics al marge de les obligacions derivades del treball; per tant, es generava una expectativa raonable d’intimitat sobre l’accés a les comunicacions o arxius corporatius que determina la il·licitud de qualsevol intromissió no consentida expressament sobre els mateixos.

Finalment Cejudo diu que aquesta informació ha servit per a les proves incriminatòries contra els treballadors. Cal recordar que en les converses i mails, segons els informes publicats, es recull com a BPA se sabia que s'estaven fent pràctiques il·legals i com s'hi parlaven entre ells i amb les filials a sud-Amèrica. Segons Cejudo, "la ingerència sobre el material informàtic dels empleats ha estat desmesurada i excessiva, perquè de l’informe de PwC se’n desprèn que es va actuar de manera indiscriminada prefabricant o preconstituint proves incriminatòries, sense adoptar cap mesura per tal d’evitar la vulneració dels drets fonamentals abans al·legats".

Conclou que una acusació que es recolzi en una prova obtinguda de manera il·lícita vulnera per se la presumpció d’innocència.

La Justícia i el TC determinen que Cejudo podrà recórrer contra les converses i mails que incriminen als processats de BPA si finalment són condemnats amb aquestes proves com a element fonamental.