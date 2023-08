Jordi Vilanova a prop d'encapçalar la llista de Demòcrates a les comunals a Escaldes

Andorra la VellaDemòcrates està organitzant les candidatures per a les eleccions comunals, i Jordi Vilanova sembla ser el principal candidat per encapçalar la llista a Escaldes-Engordany. El seu programa inclou la creació d'un cremallera que milloraria l'accés a la vall del Madriu i la prioritat de desenvolupar l'aparcament de l'Escalé. Tal com ha informat RTVA, amb aquest moviment, Demòcrates es prepara per a una competida elecció contra altres possibles llistes, com Concòrdia, Rosa Gili i el PS.