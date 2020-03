La jornada de l'ACB contra l'assetjament escolar més multitudinària

Al voltant d'un miler d'alumnes d'entre 12 i 14 anys dels tres sistemes educatius del país han acudit aquest dilluns al pavelló del Govern per participar en la jornada ' Actuem contra el 'bullying''. L'esdeveniment, organitzat conjuntament per l' ACB, el ministeri d'Educació i Ensenyament Superior i el Bàsquet Club MoraBanc Andorra, vol sensibilitzar als més joves sobre la problemàtica de l'assetjament escolar i s'emmarca dins d'una campanya de l'ACB, la qual recorre diferents ciutats espanyoles. De moment, la jornada també s'ha fet a València, Bilbao i Màlaga. El president de l'ACB, Antonio Martín, ha manifestat que "el partit d'avui és especial perquè és l'acte amb més canalla en el que portem de campanya".

L'objectiu de la trobada, tal com ha indicat Martín, és, per una banda, mostrar i sensibilitzar sobre l'assetjament escolar, que és "aquell monstre amb cara de nen", a través d'un cas real i també donar a conèixer l'Asociación No al Acoso Escolar ( NACE). "Tot el món ha de poder trobar un correu o un telèfon on comunicar algun cas, ja que n'hi ha més dels que ens n'imaginem". En la mateixa línia, la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha manifestat que en el curs escolar passat van rebre dotze casos però ha assegurat que "és poc, perquè segurament n'hi ha més". Des del Govern, han manifestat que continuen treballant en aquesta sensibilització i fer arribar mecanismes perquè puguin denunciar els casos a les escoles o al ministeri i "tots puguem posar els plans d'actuació en marxa".

Un dels atractius de la jornada és poder escoltar l'experiència d'algú que ha patit assetjament escolar en primera persona, com és el cas de l'exjugador de l'ACB, Iñaki Zubizarreta, el qual ha explicat les diferents fases que li ha tocat viure i també ha mostrat pautes de com superar l'assetjament escolar. "Era un noi diferent per l'estatura i ningú em veia com nen, només veien el físic", ha explicat Zubizarreta, qui ha assegurat que l'assetjament escolar el va destrossar per complet i el van dur al límit del suïcidi. "Gràcies a la família i al bàsquet vaig trobar les eines per poder sortir d'una forma positiva". Actualment, es dedica a ajudar a nois i noies en la mateixa situació que va viure ell perquè tal com ha indicat, "per molt que passin els anys, hi ha històries que es repeteixen i ja és hora de què hi hagi un canvi".

Per altra banda, els diferents assistents a l'acte han declarat que en molts casos la canalla no és conscient que estan fent assetjament escolar però en altres sí que ho són. En aquest aspecte, Zubizarreta ha manifestat que en molts casos preval la llei del silenci i "realment el que denuncia és un valent i els qui callen no és que no siguin delators, sinó que es converteixen en còmplices", ja que és una responsabilitat de tots. Per aquest motiu, Vilarrubla ha animat a denunciar els casos perquè és l'única manera de solucionar la problemàtica.

Finalment, el president del Bàsquet Club MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, ha explicat que actes com aquest se sumen als quins ja fa temps que desenvolupen dins de l' escola de valors. "Tenim molts nois i noies als nostres equips, i crec que ens toca fer alguna cosa més que entrenar-los, hem de formar persones", ha manifestat Aixàs, qui ha afirmat que gràcies a la implicació del Govern, s'han pogut unir tants nois i noies en la jornada.