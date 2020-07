Un jove andorrà de 27 anys mor en un accident a Portugal

Un jove andorrà de 27 anys ha mort aquest dissabte a conseqüència d'un accident a Arcos de Valdevez, a Portugal. El difunt, d'origen lauredià, va perdre la vida després que el vehicle que ell mateix conduïa caigués en una llacuna per la zona de Poço das Mantas no Soajo. A hores d'ara s'estan investigant les causes del sinistre, però les primeres hipòtesis apunten la possibilitat que el conductor es va despistar abans de la caiguda. El jove va traspassar a conseqüència de les ferides ocasionades pel sinistre i, l'acompanyant del vehicle, un home de 50 anys, va ser traslladat a l'hospital Santa Luiza amb ferides lleus. Fins al lloc dels fets es van desplaçar fins a 21 bombers d'Arcos de Valdevez.