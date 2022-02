Un jove d'Andorra denuncia que l'han fet fora d'una obra per la seva nacionalitat

Andorra la Vella“¿Andorrans, us agradaria anar a treballar a Dubai i que el vostre cap us preguntés per la nacionalitat, se'n rigués i digués que prefereix a un suís?”. Així denuncia un jove de 29 anys resident al país la situació discriminatòria que ha patit a la feina. El Dani, nascut a Colòmbia i criat a Andorra, explica, per mitjà d'un vídeo penjat a les xarxes socials, que treballa a la construcció. L'empresa per a la que treballa és subcontractada per una altra que ha de fer una demolició. Quan el noi es presenta el primer dia, l'encarregat de l'obra li demana per la seva nacionalitat, i quan el Dani el contesta, sempre segons el testimoni del jove, l'encarregat se'n riu i afegeix que prefereix algú amb més experiència i que sigui portuguès. Així que el Dani no pot començar ni a treballar.

El jove ha penjat un vídeo on es grava mentre explica aquesta experiència. Afegeix que ha denunciat els fets a la policia. “No es pot permetre que les empreses continuïn permetent que tot això passi. És un tema personal. He cursat una denúncia per discriminació, perquè és un delicte penat. Aquest senyor és un delinqüent, perquè no pot ser que perquè sigueu colombians, equatorians, africans o filipins us facin fora d'una feina. És una cosa personal que no vull que torni a passar. Quan vaig posar la denuncia em van dir que això ja havia passat i que el noi, al final, va retirar-la”. També denuncia que “no es pot discriminar ningú per la seva nacionalitat”. I anava el vídeo amb una crida per “animar tothom qui s'ha sentit discriminat, als joves que treballen a la construcció, que ho denunciïn. No podem permetre que això continuï passant. Això va en contra de la llei”.