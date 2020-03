El jove ingressat per Covid-19 rep l'alta mèdica

El Servei Andorrà d'Atenció de Salut (SAAS) ha informat que el jove de vint anys ingressat a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell des del passat dissabte per Covid-19 ha rebut l'alta mèdica després que el segon control hagi donat negatiu. D'aquesta manera les autoritats sanitàries consideren que el pacient ja no transmet la malaltia, i per tant pot abandonar l'hospital. Tampoc haurà d'estar en cap mena d'aïllament. Segons les autoritats sanitàries, el jove havia contret el virus en un viatge a Milà i la seva afectació era molt lleu.

D'altra banda, segons informa el SAAS, "les proves de sospita de coronavirus" de la pacient que va ser aïllada a l'hospital de Nostra Senyora de Meritxell el passat dissabte han donat negatiu. D'aquesta manera, aviat rebrà l'alta mèdica.