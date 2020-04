La jove del vídeo fent surf en temps de confinament: “Potser em vaig equivocar”

Una de les joves que apareixen en un vídeo compartit a les xarxes que l’ARA Andorra va reproduir aquest dimecres per il·lustrar una notícia relacionada amb les persones que suposadament no respecten el decret de confinament obligatori ha volgut expressar contactant aquest mateix mitjà el malestar que li ha causat la situació, especialment arran de comentaris ofensius que alguns ciutadans han publicat a les xarxes.

La noia explica que el vídeo, on es veu un grup de joves practicant surf de neu, va ser enregistrat uns dies abans a la vall d’Incles, just al darrera de la casa on es troba confinada amb diversos companys i companyes. Afegeix que per arribar al lloc no van haver de creuar cap carrer ni cap espai on hi havia gent, sinó que van sortir de la casa i van caminar uns metres fins a la muntanya.

En un escrit adreçat a l’ARA Andorra, la jove reconeix que “potser em vaig equivocar però, segons tinc entès, el virus només es contagia entre la gent, no per l’aire, i al no creuar-nos amb ningú en conseqüència no vam perjudicar a ningú”.

Cal recordar que les autoritats han prohibit explícitament practicar activitats o esports a l’aire lliure per evitar, entre altres, que ningú pugui patir una lesió i hagi de requerir assistència mèdica, tenint en compte l’alerta sanitària i el volum de feina que es registra actualment a l’hospital.

La jove finalitza el seu escrit amb una reflexió en què demana que “el virus no mostri el pitjor de la societat, la realitat que estem vivint ja és suficientment difícil com per també lidiar amb l’odi de la gent”, lamentant i fent una clara al·lusió als comentaris ofensius, “molt feridors i amb molt d’odi” d’alguns ciutadans a les xarxes socials.