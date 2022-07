Joy Villa: “He visitat 38 països, i el meu preferit és Andorra”

La MassanaL’actriu i cantant nord-americana, Joy Villa, ha visitat Andorra amb motiu del rodatge d’un reportatge que s’emetrà als Estats Units a començament de 2023. L’artista, força popular al seu país -té més de 260.000 seguidors a Instagram i més de 62.000 a Youtube-, ha assegurat que de tots els països que està coneixent gràcies al projecte audiovisual que està realitzant, Andorra és el que més li agrada. “He visitat 38 països increïbles, i sabeu quin és el meu preferit? Andorra”, ha manifestat.

Actuació de Joy Villa

Joy Villa va deixar-se veure el passat cap de setmana pel mercat de la Serenalla a la Massana. Acompanyada del seu equip tècnic, van rodar imatges de l’esdeveniment i van fer diverses entrevistes per al reportatge. “Aquest lloc m’ha captivat”, va explicar a l’organització. Això va passar dissabte, i tant li va agradar l’ambient que va demanar permís a l’organització per tornar l’endemà, diumenge, però en aquest cas per pujar a l’escenari a interpretar el tema “Vagabonds", dedicat a tots els viatgers del món. L’actuació de Villa va ser una sorpresa inesperada que va posar la cirereta a una exitosa edició de la Serenalla que s’ha tancat amb 16.000 visitants.

L’actriu, que també és coneguda pel seu recolzament a l’ex president dels Estats Units, Donald Trump, i causes polítiques i socials conservadores, va continuar la festa dalt de l’escenari amb la seva peculiar actuació acompanyant al disc jockey, André Vicenzzo, que va protagonitzar una concorreguda sessió per posar punt final al mercat.