El judici de la causa primera de BPA es reprèn aquest dilluns

Andorra la VellaAquest dilluns es reprèn el judici de la causa primera de BPA amb les al·legacions d’Alfons Alberca, el fiscal general, on explicarà les penes que es demanen per a la vintena d’exgestors del banc, segons recull RTVA. Se’ls acusa d’haver blanquejat uns 70 milions d’euros del grup xinès de Gao Ping que operava a Espanya. El judici va començar a celebrar-se el juny del 2021 i ha patit diverses interrupcions, gran part de les quals relacionades amb la covid-19. A banda d’aquest afer, n’hi ha una vintena relacionats la intervenció de BPA el 2015 que encara no han arribat a judici.