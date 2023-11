Salazar sobre l'habitatge: "Les solucions que han intentat des de DA no han funcionat"

Andorra la VellaLa Consellera General del Partit Social-Demòcrata (PS), Judith Salazar, en el marc de la creixent preocupació sobre la crisi d'habitatge al Principat, ha instat el Govern a prendre mesures decisives per abordar aquesta situació apressant.

En les seves declaracions, la consellera general ha destacat que Andorra no es caracteritza per ser un lloc de reivindicacions freqüents, la qual cosa ressalta la seriositat de la situació. "No oblidem que Andorra no es caracteritza per ser massa reivindicatiu, i per tant això demostra que la situació realment, la ciutadania està centrant la seva atenció en demanar als senyors que facin alguna cosa per contenir aquesta situació i proporcionar-nos més seguretat", va assenyalar.

La representant del PS també va destacar la importància de què la ciutadania expressi el seu descontentament davant la proposta de tornar al lliure mercat amb l'habitatge. "Crec que és el que tocava, toca que la gent digui estem cansats de la manca de solució, no oblidem que això és la reacció davant la proposta que ara ens parla de tornar al lliure mercat amb l'habitatge i finalment la resposta ciutadana ens està dient que no és el moment", va afegir.

A més, Salazar va afegir: "Malauradament, les solucions que han intentat des de DA no han funcionat i la ciutadania ha dit la seva, tant de bo facin enrere a aquest projecte de llei."

Aquestes declaracions de la Consellera General del PS, Judith Salazar, subratllen la creixent pressió sobre el Govern per abordar el problema d'habitatge i proporcionar solucions concretes a una ciutadania preocupada per l'accés a habitatges assequibles. La crisi d'habitatge a Andorra continua essent un tema prioritari a l'agenda política.