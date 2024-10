Judith Silvestre abandona com a defensora de l'afiliat de la CASS

Andorra la VellaJudith Silvestre, escollida durant el 2021 com a defensora de l'afiliat de la CASS, deixa el seu càrrec per "motius personals". Segons informa RTVA, l'entitat ha decidit acceptar la seva renúncia i ha posat en marxa el procés per triar el seu substitut.

Aquesta institució serveix com a mecanisme de defensa per aquelles persones que consideren que la CASS ha pogut vulnerar els seus drets.