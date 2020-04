El 3 de juny acabaria la pandèmia a Andorra

Tot i que les dades s’haurien d’agafar amb un cert distanciament, els andorrans ja li podrien posar una data a la fi de la propagació del coronavirus. Un informe publicat per la Universitat de Tecnologia i Disseny de Singapur revela que al 3 de juny d’aquest any, l’emergència sanitària estaria resolta a Andorra. L'estimació es basa en el model i en les dades del cicle de vida de la pandèmia i les dates de predicció. Així, l’estudi detalla que el dia 1 de maig la situació estaria resolta en un 97% i que el 3 de juny es podria donar per resolta la propagació de la Covid-19.

Pel que fa als països veïns, l'estudi fa els mateixos càlculs i assegura que la finalització completa de la pandèmia serà el 7 d'agost a Espanya, mentre que a França es farà 2 dies abans, el 5 d'agost.