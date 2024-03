El jurament d'Alexandre Ferreira Teixeira com a fiscal adjunt serà l'11 de març

Andorra la VellaAlexandre Ferreira Teixeira jurarà dilluns vinent com a nou fiscal adjunt després d’haver superat el període de pràctiques. La cerimònia tindrà lloc a les 12 i la presidirà el president del Consell Superior de la Justícia (CSJ), Josep Maria Rossell. Llicenciat en Dret per la Universitat de Tolosa, Ferreira havia estat secretari judicial a partir del 2021 i posteriorment va optar a la plaça de fiscal on ha estat de pràctiques el darrer any.