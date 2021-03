El jurat comença a valorar les propostes al Caldes

Escaldes-EngordanyEl jurat que ha de determinar els guanyadors del concurs d’idees del projecte Caldes, de revitalització del centre històric d’Escaldes-Engordany, s'ha reunit aquest dijous per primera vegada. Tal com informen des del comú, la trobada de treball, anàlisi i debat sobre les propostes ha tingut lloc a l’antic edifici CIAM i ha comptat amb la totalitat dels catorze components del jurat, amb representants dels col·legis d’arquitectes i d’enginyers, del col·lectiu artístic La Xarranca, dels artistes, dels tècnics dels departaments comunals implicats i de representants polítics del comú, tant de la majoria com de la minoria.

Des de la corporació han qualificada la trobada com de "molt enriquidora" i han concretat que ha consistit en exposicions, anàlisi i aportació d’idees i preferències dels participants. D'aquesta manera, ha estat un moment per posar en comú la diversitat de visions sobre les obres presentades i exposades, en forma de mostra.

El comú d’Escaldes-Engordany ha previst que l'exposició de les obres presentades sigui de caràcter públic al llarg de les setmanes vinents, i que es pugui visitar de forma gratuïta per aquells que ho desitgin. Així, s’ha previst que la mostra s’obri al públic a partir del dilluns vinent, dia 8 de març, i s’allargui fins a principi del mes d’abril.

També han informat que ben aviat es comunicarà la data de celebració de l’acte de lliurament de premis i determinació de guanyadors del concurs d’idees del projecte Caldes.