La Justícia andorrana embarga 176.000 euros d'un ciutadà anglès condemnat a Leeds

Andorra la VellaLa Justícia andorrana va aplicar la sentència dictada pel Tribunal de la Corona (Crown Court) de Leeds que condemnava un britànic per delictes de conspiració per evadir la importació de drogues controlades. La quantitat comissada va ser de 176.000 euros (152.000 lliures) en considerar-se que els diners que havia portat a Andorra estaven relacionats amb la seva activitat delictiva per la qual va ser condemnat a la Gran Bretanya.

L'home va recórrer al Tribunals andorrans perquè considera que mai s'ha provat que els diners que té a Andorra provinguin d'una activitat il·lícita. I defensava que les 152.000 lliures que s'han confiscat al Principat corresponen a la compravenda d’una casa que té l'origen en l'herència de la seva mare.

El tribunal Superior ha establert el comís és simplement el compliment de la Comissió Rogatòria Internacional lliurada per la Fiscalia General de l’Estat per Anglaterra i Gal·les. La Llei de Cooperació Penal Internacional estableix que "les sentències estrangeres dictades per tribunals penals són executòries al Principat pel que fa a les decisions de comís dels instruments o

productes del delicte comès a l’estranger que es trobin en territori andorrà i impedeix que la decisió de comís acordada per l’autoritat judicial estrangera pugui ser revisada per l’andorrana".

El recurs es rebutja perquè en cap cas es pot entrar a jutjar si els diners provenen o no d'una activitat delictiva perquè això ja ho van determinar els tribunals britànics.