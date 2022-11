La Justícia avala la intervencio i resolució de BPA perquè ja no podia operar més

Andorra la VellaL'11 de març del 2015, només un dia després que es fes pública la nota dels Estats Units on demanava el bloqueig de BPA a escala mundial com a entitat d'alt risc en blanqueig internacional, el mateix banc reconeixia que no podia operar. Els correus interns dels directius de BPA mostren com reconeixien que el banc estava mort perquè els hi tancaven tots els comptes i sense poder operar amb cap altre banc no hi havia cap opció de supervivència.

Aquesta realitat de l'acceptació per part dels directius de la inviabilitat de l'entitat només un dia després de la intervenció de BPA és un dels elements claus pels quals el Tribunal Superior ha rebutjat el recurs presentat contra el procés de resolució del banc impulsat per l'AREB. El recurs havia estat presentat per Higini CIERCO NOGUER, Ramon CIERCO NOGUER, Ricard CLIMENT MECA, Frederic BORRAS PAMIES, Joan Pau MIQUEL PRATS, Cristina LOZANO BONET, Santiago DE ROSSELLO PIERA i Francisco Javier CAMPOS TOMAS. Cal tenir en compte que Lozano i Campos el presentaven per un tema de l'extinció de la seva relació laboral amb BPA. Els Cierco i Pàmies estaven al consell d'administració i Miquel era el CEO.

El Superior deixa molt clar que com la situació només un dia després de la nota de BPA ja no permetia el banc funcionar, s'havia d'intervenir obligatòriament perquè la situació "presentava un risc molt alt per al sistema financer".

L'informe de la situació a 11 de març del 2015 recollia que el dany a BPA per l'atac dels Estats Units era "irreparable" i en només un dia ja havien marxat els clients que equivalien al 10% de tot el capital del banc. En cas de no intervenir el més probable és que haguessin marxat la majoria dels altres deixant el banc en fallida i a l'Estat amb un forat de centenars de milions d'euros. La intervenció va permetre que es limitessin les extraccions a 2.500 euros per setmana i compte. Això va impedir l'esfondrament de cop de l'entitat i el caos a la plaça financera.

El Superior deixa clar que només un dia després de la nota del FinCEN el banc ni era viable ni podia fer front als dipòsits de clients perquè ni tan sols podia accedir als propis fons que estaven a l'estranger perquè s'havia vetat qualsevol operativa. La inviabilitat era tan manifesta que la intervenció i resolució de BPA era l'únic camí possible.