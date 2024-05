La justícia li dona la raó a un acusat: portar i consumir cocaïna rosa no són dos delictes

Andorra la Vella Un jove va ser aturat a l’entrada del festival Snowrow de música electrònica al Tarter amb un gram, de MDMA amb ketamina (el que es coneix com a tussi o ‘cocaïna rosa’). En el control policial que es feia als assistents se li va trobar el que quedava del gram ja que el jove va acceptar que n’havia pres una part abans de dirigir-se al festival.

La fiscalia i la defensa del jove, que no va comparèixer al judici, discrepaven pel fet que el ministeri públic considerava que es tracta de dos delictes (possessió i consum), mentre que el lletrat del jove adduïa que no pot haver-hi consum sense possessió i, per tant, és un sol delicte.

La fiscalia defensava que “es tracta de dues accions independents que es produeixen en llocs i hores diferents. A criteri del fiscal una acció no subsumeix l’altra, ni tampoc hi ha una unitat de fet ni un concurs medial, pel que es tracta d’un concurs real entre ambdós delictes. Per aquest fet sol·licita que li sigui imposada una pena de 3 mesos d’arrest domiciliari condicional, amb un termini de suspensió de la pena de dos anys, i multa de 2.000 €, així com el comís i destrucció de la droga segrestada”.

Segons la defensa, “per consumir s’ha de posseir, el consum absorbeix doncs la possessió, pel que ens trobem davant un únic delicte. En conseqüència considera els fets constitutius d’un únic delicte menor de consum de droga tòxica, tipificat i penat a l’article 284 del Codi penal, i sol·licita que la pena a imposar no sigui superior a 1 mes d’arrest domiciliari condicional, amb un termini de suspensió de la pena de 2 anys i multa de 1.000 €”.

El Tribunal de Corts ha considerat que es tracta d’un sol delicte. En la sentència s’indica que “el consum, la introducció o la possessió: les tres conductes són típiques, i amb qualsevol de les tres es constitueix el delicte. Així no vol dir, que si es donen cumulativament s’acumulin delictes, sinó que aquestes conductes constitueixen un únic delicte, el tipus privilegiat relatiu a les drogues tòxiques, que existent en concórrer, alternativament, qualsevol de les conductes descrites, sense perjudici que l’acumulació de conductes pugui ser tinguda en compte a efectes d’imposició de la pena, el que és substancialment diferent d’incórrer en delictes diferents”.

La sentència ha fixat la condemna per un delicte menor de possessió i consum de droga tòxica, a la pena d’un mes d’arrest domiciliari condicional amb un termini de suspensió de la pena de dos anys i una multa de mil euros.