La justícia rebutja la petició d'indemnització d'una empresa que denunciava les condicions d'un concurs públic

Andorra la VellaUna empresa va recórrer contra la concessió del projecte de la xarxa de calor del Pas reclamant que no s'havia efectuat publicitat i concurrència i que d'haver-se fet es podria haver presentat. Per tant, reclamava que FEDA l'havia d'indemnitzar pels guanys que hauria pogut obtenir si s'hagués pogut presentar. Finalment, la petició ha estat rebutjada per dues instàncies judicials perquè l'empresa recorrent no tenia capacitat per presentar-se al concurs per ella mateixa. Hauria d'haver necessitat formar una UTE amb una empresa especialitzada perquè el seu sector és únicament la col·locació de tubs.

La sentència recull que ni tan sols entra a valorar el tema concret perquè el recurrent no té legitimació per presentar un recurs en aquest tema. "Fos el procediment de contractació que fos -contractació restringida o de lliure concurrència-, la societat agent no podia guanyar el concurs per manca de capacitat per a la seva realització, com ella mateixa reconeix".

Es conclou que si s"'admetés que qualsevol empresa -al menys aquelles amb un àmbit d’activitat relacionat, encara que sigui mínimament, amb el del contracte-, estigués legitimada per impugnar el procediment de contractació, sigui quina sigui la seva capacitat i solvència, s’estaria admetent una legitimació quasi universal en matèria de contractació."