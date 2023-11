Kinchella i Sansa obren el laboratori gastronòmic de la Mostra

OrdinoEls joves xefs Christian Sansa i Àlex Kinchella han estat els dos protagonistes del laboratori gastronòmic de la 31a Mostra Gastronòmica on han ofert un showcooking amb alguna de les seves creacions. Els dos cuiners han fet especial èmfasi en la importància d'un bon producte de proximitat i han explicat que, els que ells utilitzen, es troben fets al Principat.

Sansa, propietari i xef del restaurant Kanvium d'Andorra la Vella, ha cuinat uns xampinyons porto belo amb una base de cremós de patata, confitat amb oli de gengibre i terra de ceps. "És un plat on volem mostrat tots els nostres conceptes: territori i entorn amb productes de proximitat" ha dit Sansa, que ha afegit que "ser a la mostra és molt important per donar-nos visibilitat i pugui servir de reclam". El cuiner ha contat que "nosaltres, al resutarant, fem l'explicació de tots els plats. Fem gastro tapes i intentem mostrar una cuina diferent".

Per la seva part, Kinchella ha fet uns ous a l'escocesa però "fets a l'andorrana". El xef de la Cort del Popaire ha explicat que "el que intentem fer és convertir els nostres plats, adaptar-los a i fer-los nostres com hem fet en aquests ous a l'escocesa a l'andorrana". Kinchella ha explicat que "tots els productes que hem fet servir són de Canillo, des de l'ou, la carn o la mostassa. És una recepta quilòmetre zero". Quant a la seva proposta de cuina ha explicat que "és una cuina de muntanya amb el toc més personal possible per diferenciar-nos del que poden fer la resta de restaurants".

La resta de tallers

Les activitats culinàries a la Sala la Buna s'han completat amb el showcooking del pastisser Alexis Estopiñán, que ha mostrat les seves Youcokes. També hi haurà un tast de formatges i una cata de vi a cegues. El diumenge serà el moment dels tallers infantils que tindran una versió dolça i una altra de salada.