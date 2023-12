L'accés a França ha quedat bloquejat al matí per un camió i un cotxe sense equipaments

Andorra la VellaQueixes a les xarxes socials pel col·lapse que s'ha viscut aquest matí per anar cap a França. Abans de les onze del matí, el trànsit ha quedat tallat en la carretera que uneix el Pas de la Casa amb l'Hospitalet. L'incident ha tingut lloc molt a prop de la duana conjunta francoandorrana del Baladrà. Un camió de gran tonatge que anava cap el Principat i un turisme que circulava en direcció contrària s'han quedat entravessats. Cap dels dos vehicles portava equipaments i han perdut el control en un revolt.

Amb la carretera estreta, no hi havia cap manera de continuar amb la circulació. L'incident ha provocat importants retencions durant el matí fins que no s'han pogut moure els vehicles bloquejats.