L'acord amb la UE atraurà nous sectors i menys joves hauran d'emigrar per feina segons els economistes

Andorra la VellaEl Col·legi d'Economistes destaca els avantatges que pot aportar l'acord d'associació tant per a les empreses com per als ciutadans andorrans. D'una banda, les empreses podran accedir a un mercat potencial de 300 milions de consumidors i això significa un important canvi de paradigma. Al mateix temps, segons ha indicat el degà del col·legi Eduard Jordi, l'acord permetrà una seguretat jurídica molt important per al desenvolupament econòmic i l'atracció d'empreses d'alt valor afegit que es puguin situar al Principat.

En segon lloc, l'acord d'associació obre la porta als joves andorrans perquè puguin treballar a Andorra per l'arribada d'empreses que obriran nous sectors econòmics. Ara, hi ha una part dels joves que han estudiat carreres que no tenen opcions laborals a Andorra han d'acabar emigrant. Segons Jordi, "aquesta seguretat jurídica pot atreure una sèrie d'empreses i això generarà uns ingressos addicionals. Però, sobretot, donarà alternatives a la població. Actualment, determinades professions han d'emigrar perquè no tenim sectors".

L'economista Antoni Bisbal, en declaracions a Andorra Televisió, apunta que "en qualsevol canvi hi ha gent que hi perd, malauradament. És veritat que l'FMI hi veu una oportunitat perquè un mercat de 300 milions sempre és molt més ampli que el que tenim nosaltres, però hem de veure com les empreses andorranes poden acabar implementant-se dins aquest mercat".