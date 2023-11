L'administració posa l'ull en els fraus de propietaris que recuperen el pis llogat per a ús propi

Andorra la VellaaUn dels problemes que s'han denunciat des de l'entrada en vigor de les pròrrogues forçoses de l'habitatge és el conjunt de suposats casos de frau que haurien realitzat propietaris per recuperar el pis i tornar-lo a llogar a un preu molt més alt. El retorn de l'habitatge s'hauria aconseguit adduint que es necessitava per a ús propi o d'un familiar. Inquilins havien denunciat que al final tot era una maniobra que un cop engegada es tardava mesos a detectar quan ja no tenia solució perquè els llogaters ja havien marxat. El raonador del Ciutadà Marc Vila havia fet públic diverses vegades que s'estava utilitzant aquesta opció amb mala fe.

En la nova llei de l'habitatge s'ha tingut en compte aquest suposat 'forat' i s'ha endurit de forma molt important el conjunt de requisits per a la recuperació d'un pis de lloguer per a ús propi o d'un familiar. El primer requisit, no massa efectiu fins ara, indica que "amb la finalitat de garantir que l’habitatge es destina a l’ús propi o a favor de familiars de primer o segon grau de consanguinitat, adopció o afinitat, la part arrendadora ha de justificar el parentiu corresponent i adjuntar una declaració jurada sobre el destí de l’habitatge signada per ella i, en el seu cas, pel familiar a favor del qual es destina l’habitatge".

Els inquilins passen a tenir un paper quan se li notifiqui per part del propietari que recuperarà l'habitatge amb aquesta justificació. " La part arrendatària, en el moment en què se li notifiqui l’extinció del contracte

d’arrendament per aquesta causa, ha de comunicar-ho al ministeri competent en matèria d’habitatge, a través del Servei de Tràmits del Govern, mitjançant una sol·licitud genèrica, que ha d’anar acompanyada, si escau, de la notificació efectuada per la part arrendadora amb la justificació del parentiu".

El propietari haurà "d’acreditar davant el ministeri competent en matèria d’habitatge, en el termini de trenta dies naturals posteriors a l’expiració del contracte, el canvi de cens corresponent i l’alta dels

subministraments bàsics, així com la formalització escrita del contracte d’arrendament o, si escau, la cessió gratuïta".

L’ús propi o la cessió de l’habitatge a favor de familiars previstos "ha de ser per a un període mínim de cinc anys, llevat que no es pugui complir aquest període mínim per causa de força major, separació, divorci, accident o malaltia de la part arrendadora o del familiar de primer o segon grau de consanguinitat, adopció o afinitat. En cas d’incompliment del període de cinc anys definit en el paràgraf anterior, la part

arrendadora ha de destinar novament l’arrendament a favor de terceres persones. La renda derivada del nou contracte d’arrendament ha de ser d’un valor inferior o igual al que s’aplicava abans de destinar l’habitatge corresponent a l’ús propi o a favor de familiars".