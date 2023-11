L'administració treballa per portar al lloguer bona part dels 2.700 apartaments turístics i dels 1.800 buits

Andorra la VellaUn dels eixos del pla de ruta per millorar la situació de l'habitatge és aconseguir que entrin en el mercat de lloguer una part destacada dels pisos que es troben en categoria d'ús turístic o que buits. Es calcula que entre els dos grups hi ha uns 4.500 habitatges. Aquesta és la via més ràpida i fàcil per posar més pisos per llogar i rebaixar la tensió actual del mercat immobiliari. Reduir la diferència entre l'oferta i la demanda.

En aquest sentit, s'ha acordat actuar sobre els 2.700 habitatges d'ús turístic que es tenen comptabilitzats actualment per tal que, en un breu termini de temps, el Govern impulsi les iniciatives legislatives necessàries per tal que una part d'aquests pisos retornin al mercat de lloguer assequible. En la mateixa línia, però en aquest cas en relació amb els 1.800 pisos buits registrats, també s'ha encomanat que s'impulsi un programa on els propietaris privats que no facin ús dels seus habitatges els puguin cedir amb la finalitat que siguin gestionats públicament.

El nombre d'habitatges buits s'ha establert en base as aquells habitatges que no tenen consum elèctric o directament no estan ni tan sols d'alta a FEDA. En aquest cas, la idea és poder crear un fons público-privat que garanteixi el pagament del lloguer en cas que els inquilins no ho facin. L'estat oferiria als propietaris encarregar-se de la gestió i per tant cobrarien directament i de forma garantida. A canvi, s'hauria d'establir un preu assequible.

Els d'ús turístic estan comptabilitzats per les llicències concedides. Govern ha obert la porta a que les llicències acabin sent limitades en el temps depenent de les característiques de l'apartament. La voluntat és que no puguin haver pisos turístics en blocs d'edificis on hi hagi pisos que no siguin d'aquestes característiques.

Per tal de continuar pal·liant els efectes de la crisi immobiliària, el Consell General ha encomanat cercar instruments fiscals per tal de bonificar els propietaris amb l'objectiu d'estimular la posada al mercat de més oferta a preu assequible.