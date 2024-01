L'advocat de l'àvia amb ordre de desnonament d'un edifici de TheGrefg confia en que el cas "no acabi en desnonament"

Andorra la VellaEn una entrevista reveladora amb el programa d'Andorra Difusió 'Avui Serà un bon dia', l'advocat Pere Cristòfol ha destacat que l'àvia afectada té un contracte verbal vigent des de 1989, confirmat pel propietari anterior, en canvi, TheGrefg afirma que l'àvia viu a una altra parròquia amb el seu fill.

Cristòfol també ha subratllat la resolució del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de setembre de 2022, on es demana realitzar tancaments per evitar que l'habitatge sigui inhabitable. Amb esperança, l'advocat confia que aquesta situació "no acabi en desnonament".

Contradient informacions anteriors, Cristòfol ha afirmat que va informar al comú d'Escaldes que l'edifici estava sense tancaments després que la canonada principal es congelés el gener de 2021. Això apunta a una possible negligència en la gestió de l'edifici.

Aquestes declaracions són la resposta a TheGrefg, qui ha emès un comunicat assegurant que la dona de 80 anys resideix amb un dels seus fills en una altra parròquia d'Andorra. Critica el tractament dels mitjans i destaca el seu compromís amb la legalitat. Amb una nota irònica, TheGrefg bromeja sobre la situació, insinuant cert malestar amb la cobertura mediàtica.