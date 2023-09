L'AGIA expressa "preocupació" per la moratòria a la inversió estrangera

Andorra la Vella"Malestar, sorpresa i preocupació". Així han definit des del col·legi professional d'Agents i Gestors Immobiliaris d'Andorra (AGIA) la decisió del Govern d'aplicar una moratòria a la inversió estrangera en immobles mentre s'elabora la llei que ha de gravar, almenys en un 10%, aquesta mena d'operacions. El president de l'ens, Gerard Casellas, s'ha mostrat contundent afirmant que la suspensió temporal "afectarà molt" al sector immobiliari, ja que la majoria dels seus clients són estrangers. "Ens estranya la moratòria, la decisió canvia les regles del joc al sector i considerem que genera inseguretat jurídica pels possibles inversors", ha comentat.

En aquest sentit, tot i que no disposen de dades per calcular l'impacte de la mesura, ha asseverat que la suspensió i la futura modificació de la llei d'inversió estrangera "danyaran" la imatge internacional del país. Casellas també ha assenyalat que, malgrat que valoren els esforços que està duent a terme el Govern per intentar resoldre la problemàtica de l'habitatge al país, consideren que les mesures endegades, fent referència a la intervenció al mercat de lloguer, "no han tingut cap mena d'efecte", ans al contrari, "han empitjorat la situació".

Així doncs, ha exposat que des de l'AGIA creuen que la tensió a l'habitatge no està estrictament relacionada amb l'augment de la inversió estrangera en l'immobiliari, sinó que es deu "al creixement poblacional". "En el darrer any Andorra ha crescut en dues mil persones i per acollir-les són necessaris més pisos", ha refermat, afirmant que les immobiliàries "no tenim pisos de lloguer, no hi ha producte". "L'oferta no té la capacitat d'anar tan de pressa com la demanda, no penso que la problemàtica vingui de l'especulació per part d'inversors estrangers en habitatge", ha dit.

Qüestionat en relació amb les possibles solucions a la problemàtica actual, el president ha manifestat que és necessari disposar de més immobles, una acció que ha d'encapçalar el Govern creant "més habitatge social i a preu assequible". D'aquesta manera, ha posat en relleu que "qualsevol" mesura que es promogui des de l'executiu referent a la intervenció en el mercat de l'habitatge tindrà conseqüències i serà "negativa".