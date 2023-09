L'ajuntament de la Seu considera que el model andorrà afecta negativament al preus dels l'habitatges

Andorra la VellaL'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat parcialment una moció presentada per la CUP que critica el model socioeconòmic d'Andorra i la seva influència en l'augment dels preus dels pisos i els problemes d'accés a l'habitatge a la ciutat. Tal com ha informat RadioSeu, la moció ha estat aprovada amb el suport de diversos grups municipals, excepte Junts, i ha generat un debat sobre les relacions entre la Seu d'Urgell i Andorra.

La moció destaca que el preu dels immobles va augmentar un 10% l'any passat i atribueix aquesta tendència al sistema capitalista veí d'Andorra, que promou la massificació turística. També critica l'atracció d'individus amb gran poder adquisitiu a través de l'aeroport Andorra-La Seu, la qual cosa, segons la CUP, ha donat lloc a l'especulació urbanística i ha afectat la població local.

La primera part de la moció, que reconeix la relació entre el model turístic d'Andorra i l'augment dels preus de l'habitatge a la Seu d'Urgell, va ser aprovada per Compromís, ERC i la CUP, però no per Junts. L'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, va destacar la importància de la relació veïnal amb Andorra, malgrat les limitacions de creixement.

El segon punt de la moció, que instava a no confrontar treballadors locals amb treballadors d'Andorra, va ser aprovat per unanimitat.

Pel que fa al tercer punt, que demanava oposar-se a la construcció o ampliació d'infraestructures que promoguessin el turisme a Andorra, només la CUP va votar a favor. Compromís es va abstenir, mentre que Junts i ERC es van oposar argumentant que el turisme és crucial per a l'economia i que les propostes no es poden rebutjar sense considerar els possibles beneficis.

Les mateixes votacions es van repetir en el quart punt, que instava el govern de la Generalitat a presentar un projecte de decreixement de l'activitat de l'Aeroport Andorra-La Seu d'Urgell. Compromís es va abstenir, mentre que Junts i ERC van mostrar-se a favor d'aprofitar les oportunitats que ofereix aquesta infraestructura.