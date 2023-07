L'Ajuntament de Ripoll afirma que Andorra és feixista després d'expulsar a un immigrant sense sostre

Andorra la Vella"Tots els que ara acuseu l'Ajuntament de Ripoll de feixisme per voler posar ordre en el descontrol immigratori, suposo que també considereu feixistes els andorrans, els danesos... el món sencer vaja, perquè no conec cap país que no reguli la immigració..."

Aquest és el tuit de l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, que ha aixecat una forta controvèrsia en referir-se a Andorra com a exemple de país que controla la immigració. Orriols ha respost d'aquesta forma als atacs que la qualificaven de feixista perquè la guàrdia urbana ha activat el protocol amb la policia nacional en haver-hi un immigrant il·legal d'origen marroquí dormint al ras a Ripoll.

L'ajuntament va anunciar aquest dimarts en Twitter que lliurava a un immigrant sense llar a la Policia Nacional. La CUP de Ripoll ha demanat que tots els partits pactin una moció de censura "per a desallotjar a la ultradreta de l'Ajuntament de Ripoll" i destituir l'actual alcaldessa del municipi, Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana.