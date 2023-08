L'alcalde de la Seu d'Urgell busca reduir la dependència econòmica amb Andorra per l'augment dels treballadors transfronterers

Andorra la VellaEl nombre de treballadors transfronterers a l'Alt Urgell ha augmentat fins a arribar a 1.768, un 4,8% més que l'any passat. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell està prenent mesures per reduir la dependència econòmica d'Andorra i crear més oportunitats de treball al territori. Segons ha informat RTVA, es busquen iniciatives com la creació de nous polígons industrials i la dinamització del sector comercial per diversificar l'economia local i evitar la ciutat dormitori. L'objectiu és que la gent pugui guanyar-se la vida a la mateixa Seu d'Urgell sense dependre tant d'Andorra.