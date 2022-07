L'alcalde de la Seu no vol haver d'assumir la gent d'Andorra que no pot pagar el lloguer

Andorra la VellaL'alcalde la Seu d'Urgell Francesc Viaplana ha explicat que la ciutat ha incrementat en un 10% la població els darrers tres anys, especialment per la gent d'Andorra que busca habitatge per l'encariment dels lloguers al Principat. Des de l'ajuntament consideren que Andorra ha de trobar solucions a la situació i no intentar traslladar la problemàtica a la capital alt urgellenca. Viaplana, en declaracions a Andorra Televisió, assegura que no es tanquen a augmentar la construcció, sempre que els projectes no tinguin un sentit merament especulatiu, ja que la situació ha generat un encariment del 30 al 40% del preu dels lloguers. Viaplana considera que són els polítics andorrans els que han de donar solució al problema i no apostar perquè sigui l'Alt Urgell qui aculli les persones que no es poden pagar un pis de lloguer a Andorra perquè aixó acaba alterant el mercat de l'habitatge a la comarca que ja està prou tensat.