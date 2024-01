L'alta ocupació ratifica el vol entre la Seu i Palma de Mallorca

Andorra la VellaLa decisió sobre si el vol entre la Seu d'Urgell i Palma es manté s'ha de prendre al mes de febrer un cop s'analitzi com ha funcionat la prova pilot. Tot apunta, a que la línia es mantindrà per l'alta ocupació que hi ha hagut. La setmana passada es van arribar a donar puntes del 85% d'ocupació dels vols. La prova pilot finalitza al març i de moment està en una bona línia. Així ho ha explicat el secretari d'estat de Transició Energètica, Transport i Mobilitat, David Forné, a Andorra Televisió.

Air Nostrum opera una línia que trasllada un màxim de 72 passatgers, que en xifres totals, amb els dos vols setmanals durant tretxe setmanes, suposaran la venda de 3.744 places a través avions ATR 72. El trajecte costa a partir de 50 euros, 17 euros per als residents a les illes Balears.