L'alteració dels ecosistemes porta Medi Ambient a demanar no banyar-se als estanys i rius

Andorra la VellaMedi Ambient vol evitar els banys als estanys i rius per la possible alteració als ecosistemes, segons informa RTVA. No és únicament per l'activitat humana, sinó especialment pel contacte amb productes com sabons i cremes solars. La cap del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Ferrer, explica que pot afectar espècies com els tritons.

Ferrer també esmenta que les cremes són cada cop més respectuoses amb el medi ambient i s'estan tornant en biodegradables. Malgrat això, adverteix que poden crear una capa greixosa sobre l'aigua. La repetició d'aquestes activitats podria, per tant, impactar sobre la fauna i la flora.

Una altra preocupació que esmenta és que els bacteris, virus o fongs que tinguin a la pell poden passar a la fauna que es trobi al medi, el que podria afectar la capacitat reproductiva de determinades espècies.

Recomanen d'entrada no banyar-se, però en cas de fer-ho, prudència amb el contacte directe de productes químics i evitar zones massificades.