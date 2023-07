L'ambaixador de França destaca la "voluntat de continuar treballant per la cooperació transfronterera"

Andorra la VellaL'ambaixador de França, Jean-Claude Tribolet, ha destacat diverses iniciatives en matèria educativa i de cooperació durant la seva compareixença amb la premsa amb motiu de la festa nacional francesa.

Entre els punts destacats, esmenta la continuïtat del programa 'd'assistents de llengua' en les escoles andorranes, l'èxit d'un saló d'ensenyament per promocionar l'educació superior i professional a França i la formació contínua de professors andorrans en territori francès.

L'ambaixador també ha ressaltat les bones relacions entre França i Andorra i ha anunciat projectes en cooperació transfronterera, com la construcció d'un 'paraallaus' a l'Ospitalet i la proposta d'un desviament a Tarascó per millorar el temps de viatge entre ambdós països. En l'àmbit econòmic, es treballa per restablir l'equilibri amb França, mentre que en la seguretat s'ha destacat la bona relació amb la policia andorrana per reforçar la seguretat en cas necessari.