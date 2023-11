L’Andorra Convention Bureau presenta les novetats d’hivern a una quinzena d’agències de turisme

Andorra la VellaL’Andorra Convention Bureau continua impulsant accions estratègiques per posicionar el país com a destinació per al turisme de negocis. Aprofitant l’inici de la campanya d’hivern, l’entitat i part dels seus membres s’han desplaçat aquest dimecres a Barcelona per presentar les novetats d’hivern a les agències de viatges especialitzades en aquest segment.

En total, 10 dels 32 membres de l’Andorra Convention Bureau han participat en aquesta acció amb operadors turístics internacionals: Grandvalira Resorts, Caldea, Unnic Gran Casino, Evenia Internacional, Andorra Park Hotel, Fènix by Daguisa Hotels, Suites Plaza Hotel & Wellness, Sport Hotel Hermitage & Spa, Starc Hotel i Andbus.

El format ha permès celebrar una jornada de networking amb les 15 agències de viatges MICE que han participat, entre les quals destaquen B travel, Turinter, Pangea o Kuoni.

Andorra Convention Bureau

Creat sota el paraigua d’Andorra Turisme l’any 2010, l’Andorra Convention Bureau és un ens encarregat de la promoció del Principat com a destinació per a la realització d’esdeveniments, reunions, congressos i viatges d’incentius. Actualment, compta amb participació de 32 empreses del sector privat directament relacionades amb el segment de turisme de negocis.