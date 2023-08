L'Andorra del futur serà pitjor pels creadors digital que decideixin traslladar-se

Andorra la VellaMarc Urgell, advocat de la firma Abast Global, ha estat el principal protagonista en l'arribada de youtubers a Andorra. En només tres anys, Abast Global ha evolucionat fins el punt que si abans només Urgell i els seus socis formaven l'empresa "ara hi ha 38 persones treballant". Urgell, en una entrevista a El Confidencial, ha estat preguntat per la segona onada de trasllat de youtubers que s'espera després del resultat de les eleccions a Espanya. Explica que després dels comicis "està trucant molta gent" per informar-se de com ha de fer per traslladar la residència.

Urgell adverteix que la segona onada de youtubers es trobarà una Andorra molt "més cara" per a qui es vulgui instal·lar. I posa com a exemple que els dipòsits que van haver de fer els de la primera onada eren 15.000 euros i ara són 50.000. I també es trobaran amb la "desconfiança" per part dels ciutadans d'Andorra perquè es considera que els espanyols rics que s'estan traslladant són responsables de la situació de l'habitatge al Principat i que els preus del lloguer estiguin pels núvols.

Urgell no considera que l'arribada de youtubers estigui creant saturació i indica que "a Andorra hi ha menys gent ara que fa una dècada" i afegeix que "els principals carrers d'Andorra la Vella estan sempre mig buits". Ha indicat que els youtubers, al contrari del que els hi passava a Espanya, no són crítics amb l'ús que es dona als impostos que paguen "perquè Andorra és tan petit que no hi ha lloc per a xiringuitos" ni hi ha coneixement de casos de corrupció.