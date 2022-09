L'Andorra Taste Popular ven més de 23.000 consumicions

Escaldes-EngordanyL’Andorra Taste Popular ha aconseguit vendre entre divendres i diumenge més de 23.000 consumicions, de les quals unes 15.000 han estat tapes i les 8.000 restants begudes. Amb aquestes xifres a la mà, el gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, s’ha mostrat “més que satisfet” de la rebuda per part de la ciutadania de la primera edició de l’esdeveniment, unes jornades que han vingut a complementar el seguit de congressos professionals que es van cloure divendres.

Budzaku ha reconegut que en aquesta primera edició s’han assolit amb escreix els tres objectius fixats: posicionar la marca Andorra a l’estranger en l’àmbit gastronòmic, donar la possibilitat d’oferir degustacions al públic, i fer que els xefs andorrans tinguin més projecció internacional.

Tenint en compte l’èxit d’aquest primer any, el gerent d’Andorra Turisme ha assegurat que hi haurà una segona edició i l’objectiu és que l’esdeveniment es consolidi en els anys i arribi a ser un referent de la gastronomia. De fet, ha assegurat que un congrés de cuina d’alta muntanya com el que ha acollit el país aquests dies només es pot fer a Andorra, ja que “està registrat i això ens ajuda molt a futur per tenir aquest posicionament que estem buscant”.

En aquest sentit, ha dit que l’edició del 2023 seguirà el mateix format, ja que “amb tot el que hem vist fins ara no hi ha cap motiu per no repetir al setembre de l’any vinent”. El lloc escollit, a més, tornarà a ser Escaldes-Engordany perquè “és una ubicació perfecta” i “no trobem motiu per fer canvis sempre que el comú també ho vulgui”. Entre les millores que caldrà implementar, ha exposat que responen a aspectes essencialment tècnics, però ha posat en relleu que caldria ubicar més zones on els clients puguin menjar de manera còmoda.

D’altra banda, i preguntat sobre l’Andorra Mountain Music, Budzaku ha anunciat que Andorra Turisme començarà a treballar en la cerca d’artistes de cara a inicis d’aquest octubre amb la finalitat que el certamen se celebri a finals d’hivern, concretament cap al mes de març, fent-lo coincidir amb la Copa del Món d’esquí alpí. Quant al festival d’arts escèniques, ha indicat que el projecte encara és molt “embrionari” i que cal un treball conjunt per a definir-lo amb la resta d’actors implicats com són el ministeri de Cultura o els comuns d’Andorra la Vella i Ordino.