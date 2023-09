L'Andorra Taste, presentat per Andorra Turisme a Barcelona

Andorra la VellaL'equip d'Andorra Turisme s'ha desplaçat aquest dimecres a Barcelona per presentar l'Andorra Taste als mitjans de comunicació espanyols, tot just quan queda una setmana perquè arranqui la segona edició del congrés gastronòmic. Des del seu naixement, l'esdeveniment ha tingut la vocació de ser un punt de trobada entre xefs de renom en l'àmbit internacional i posicionar Andorra com la seu de la cuina d'alta muntanya. Ara bé, un dels altres grans objectius continua sent donar a conèixer l'oferta gastronòmica del país fora de les seves fronteres, especialment en un moment en què el turisme gastronòmic cada cop desperta més interès.

L'any passat, prop d'un miler de persones de 26 països diferents van participar - presencialment i en línia- en les jornades professionals de l'Andorra Taste. A escala mediàtica, l'esdeveniment va tenir una ampla cobertura tant en mitjans del país com internacionals. De fet, una vintena de periodistes estrangers es van acreditar per cobrir presencialment la primera Trobada de cuina d'alta muntanya, la majoria d'Espanya, encara que també es va comptar amb professionals de capçaleres de França, Itàlia, Perú, Equador, Japó o Mèxic. La presència de mitjans andorrans i estrangers, la possibilitat de seguir les ponències en línia i la tasca de comunicació de l'organització, va permetre generar més de 2.500 referències de l'esdeveniment en els mitjans de comunicació.

Continuant amb aquesta línia de treball, l'organització ha presentat aquest dimecres la II Trobada gastronòmica de cuina d'alta muntanya en un acte a Barcelona. Durant la roda de premsa, el director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha destacat que el tàndem de les jornades professionals i les populars suposa "un mix original i diferent que aporta un valor afegit al país alhora que permet desenvolupar nous motius de visita". Per la seva banda, el director de la divisió de gastronomia Vocento, Benjamin Lana, ha recordat que la trobada tracta de "rescatar del passat la singularitat de la cuina andorrana, però també d'actualitzar-la", afegint que "parlem de compartir, conèixer, crear una comunitat i sensibilitzar els cuiners locals dels tresors que tenen".

Com a representant de la cuina andorrana, Marcel Besolí, xef del Celler d'en Toni, ha admès que "poder acollir l'Andorra Taste és un orgull", posant en relleu la importància que "grans cuiners puguin venir a ensenyar-nos la seva feina i que els cuiners andorrans puguem mostrar amb humilitat el tipus de cuina que volem representar". Finalment, el xef Paolo Casagrande, del restaurant Lasarte -que precisament s'ubica a l'hotel on s'ha celebrat l'acte- ha reconegut que la iniciativa "ajuda a fer que Andorra llueixi tot el que té en llenguatge de muntanya i els productes espectaculars que hi podem trobar".

Andorra, epicentre de la cuina d'alta muntanya

Del 13 al 17 de setembre, Andorra tornarà a convertir-se en l'epicentre de la cuina d'alta muntanya, reunint cuiners de renom internacional i xefs del país per defensar l'autenticitat, l'arrelament amb el territori i el futur d'aquest d'aquesta cuina. Les jornades professionals -que es podran seguir de manera gratuïta presencialment o en línia- se celebraran de dimecres a divendres, amb una vintena de xefs i 18 ponències. A partir de divendres i durant tot el cap de setmana, se celebrarà l'Andorra Taste Popular, amb gairebé una vintena de propostes de xefs del país.