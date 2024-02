L'anècdota de la ministra Bonell amb Piqué en un partit de l'FC Andorra

Andorra la VellaEl president de l'FC Andorra Gerard Piqué i la ministra de Cultura i Esports Mònica Bonell van coincidir a l'Estadi Nacional en un partit jugat recentment pel conjunt tricolor. Tots dos es trobaven força a prop dins de la zona que correspon a autoritats. Mònica Bonell ha estat present a l'entrevista del programa Avui serà un bon dia de Gabriel Fernández a Ràdio Nacional d'Andorra. El periodista li ha preguntat. "És veritat que l'últim dia que se'l va trobar (a Gerard Piqué) en persona no la va ni saludar?". Bonell ha respost: "Sí. És veritat. Tampoc sé com dir-lo. No espero ni que em saludi ni que no em saludi. Ens vam trobar en un partit de futbol. Jo tampoc vaig anar allà a saludar. Tampoc me'l van presentar. Ell és més conegut que jo. Són d'aquestes coses que mostren que els andorrans tenim un altre caràcter".

El que més sobta de la situació és que Gerard Piqué necessita obligatòriament el suport del Govern d'Andorra per a desenvolupar el seu projecte d'estadi a Santa Coloma. La intenció del club tricolor és fer l'estadi i al costat un pavelló multifuncional on s'acollirien esdeveniments tant públics com privats. Els ingressos per aquesta via farien rendible la construcció de l'Estadi. I per tirar tot això endavant requereixen que Govern els hi continuï, de moment, cedint l'Estadi Nacional i també que establís la celebració dels esdeveniments multitudinaris com el Cirque du Soleil en aquest nou espai.