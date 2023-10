L'Ànima del Bosc, primera empresa de productes agrícoles i artesanals de la reserva de la biosfera d'Ordino

Andorra la VellaL'Ànima del Bosc, una empresa que es dedica a produir saba de bedoll i infusions, és la primera que rep el distintiu de productes agrícoles i artesanals de la reserva de la biosfera d'Ordino. La responsable de L'Ànima del Bosc, Laurence Gassot, ha recollit aquest dilluns al matí el segell que l'acredita com a empresa que treballa amb productes que "surten de la reserva de la biosfera amb un compromís de respectar els ODS i els criteris" de l'espai protegit, tal com ha subratllat la cònsol menor, Eva Choy, que ha destacat que ara esperen que més empreses s'animin a obtenir o bé el segell d'empresa compromesa amb la reserva o bé com a productors agrícoles i artesanals de l'espai protegit.

Gassot s'ha mostrat molt satisfeta per aquest distintiu i ha manifestat que per a ella és "un reconeixement i una col·laboració per fer promoció de la vall d'Ordino", un indret que li agrada "molt", ja que fa molt temps que "hi viu" i hi treballa recollint la saba de bedoll a la primavera per "vendre-la fresca". De fet, la naturòpata i nutricionista destaca que és un producte "molt interessant per a la salut", perquè és "antiinflamatori, antioxidant, desintoxicant i remineralitzant". A més, ha destacat que completa l'oferta de l'empresa recollint plantes silvestres per fer infusions i que recentment també ha impulsat una sal.

Choy ha manifestat que estan "molt contents" de poder donar aquest primer segell de productes agrícoles i artesanals i ha destacat que pròximament s'espera que el llistat s'ampliï amb una mel. Ha animat les empreses a acollir-se a aquest segell, ja sigui en la modalitat de compromís amb la reserva o de producció agrícola i artesanal. Fins ara, altres tres entitats ja han rebut la primera de les certificacions, la que avala el compromís amb la reserva.