L'antiga (maleïda) normalitat: una dotzena de detencions per alcoholèmia en una setmana, i destaca la d'un home de 52 anys que té un accident i dona 2,90 g/l

Escaldes-EngordanyLa policia ha detingut durant la darrera setmana una dotzena de conductors que han superat el límit penal d'alcoholèmia. Destaca la d'un home resident, de 52 anys, que dissabte, a les 20.50h, va patir un accident amb danys materials i va donar, en el control posterior, una taxa de 2,90 grams d'alcohol per litre de sang.

Pel què fa a la resta de detencions, la policia va detenir divendres a la nit de la setmana passada al Pas de la Casa un noi resident de 24 anys com a presumpte autor d’un delicte de danys. El detingut hauria causat, segons el relat policial, danys "considerables" al vidre d'un aparador d'una perfumeria amb un martell "o similar", així com també trencat els retrovisors de diversos turismes estacionats a cops de peu. En total, el Cos de Policia ha procedit a la detenció de 21 persones durant aquesta darrera setmana (del 21 al 27 de juny). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra el patrimoni (1), contra la seguretat del trànsit (12) i altres delictes (8).

Destaca també la detenció dijous de la setmana passada a Escaldes-Engordany d'un fill i el pare no residents de 18 i 51 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic. Els agents van ser requerits per un establiment hoteler arran d'una discussió familiar, la qual va derviar en una agressió mútua entre els dos detinguts. Al mateix temps, la policia ha detingut aquest cap de setmana a Escaldes-Engordany un home resident de 31 anys, com a presumpte autor dels delictes contra l’honor i la funció pública. Els agents van ser requerits per sorolls de crits i rialles "com si estiguessin fent una festa" en una terrassa d’un domicili particular. Personats al domicili en qüestió, els policies van ser rebuts pel detingut amb injúries i, a més, va oferir resistència envers la intervenció policial.

El cos d'ordre va procedir a la detenció, aquest cap de setmana a la frontera francoandorrana, de dos homes no residents de 32 i 34 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. En un control rutinari de documentació, segons explica la policia, el primer es va identificar amb un document d’identitat inautèntic i l’altre ho va fer amb la seva veritable identitat, però anteriorment ja havia estat controlat indocumentat pels serveis policials i havia donat una identitat diferent i que és la que consta registrada als arxius informàtics.