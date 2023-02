L'any arrenca amb un 18% més de visitants

Andorra la Vella746.448 visitants, aquesta és la xifra amb la qual es va tancar el mes de gener. Cal destacar que del total 334.137 eren excursionistes (44,8%) mentre que 412.311 eren turistes (55,2%). Cal destacar que respecte al mes de gener de l’any passat, el nombre de visitants ha augmentat un 17,6%. Els turistes s'incrementen un 27,9%, mentre que els excursionistes ho fan un 6,9%. En comparació a les dades del mes de gener de l’any passat, aquest increment està influenciat per l’augment del nombre de turistes (27,9%), amb un increment generalitzat per a totes les procedències.

En termes acumulats dels últims dotze mesos, els visitants presenten un augment d’un 46,8% amb relació amb el mateix període de l’any anterior. Tant els turistes com els excursionistes van a l'alça amb un 63,3% i un 36,5%, respectivament. Per país de residència, els visitants d’altres procedències augmenten un 132,3%, seguit dels visitants francesos i dels espanyols que augmenten un 45,1% i 34,7% respectivament, en relació al mateix període de l’any anterior.

Cal destacar, pel que fa al perfil d'aquests visitants, que un 43% ha vingut en família; un 33% amb parella i un 17% amb amics. Un 38,4% tenia entre 25 i 44 anys i un 26,5% entre 45 i 64. Un 48% va manifestar venir al país per practicar esport i un 33,2% per fer compres.

La pernoctació mitjana ha estat de 3,5 nits, lleugerament superior a les 3,4 de l'any passat, i majoritàriament han escollit hotels, aparthotels o apartaments turístics, amb un 82%. Per categoria de l'establiment, el més habitual és que s'allotgin en aquells de quatre estrelles, amb un 34%. Un 19% ha optat per la parròquia d'Andorra la Vella i un 18% per Escaldes-Engordany.