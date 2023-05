L'AR+I engega per cinquè any una campanya per avaluar l'afectació de la papallona del boix

Andorra la VellaAndorra Recerca + Innovació (ARI), en col·laboració amb el comú d'Andorra la Vella, ha engegat per cinquè any una campanya per avaluar el grau d'afectació per la invasió de la papallona del boix. Concretament, l'entitat està duent a terme un monitoratge preventiu per detectar l'arribada d'aquest insecte i poder conèixer quina fenologia adopta en territori pirinenc. Segons explica l'AR+I, el monitoratge consisteix en la instal·lació d'unes trampes que es visiten setmanalment i que estan instal·lades al solà de Sant Julià-Fontaneda i a Enclar.

Cal tenir en compte que ni erugues ni papallona del boix són problemàtiques per als humans, però sí que causen molèsties importants en concentrar-se en gran abundància en punts de llum, per la defoliació del boix i per la presència de grans quantitats de filaments. La seva observació regular a Andorra no ha sigut fins fa un any, sense causar afectacions als boixos, arbust del qual les erugues s'alimenten voraçment arribant a una defoliació general que pot arribar a causar la mort de l'arbust.

La papallona del boix, també anomenada 'Cydalima perspectalis', és una espècie nocturna invasora que prové de l'est asiàtic i la seva arribada a Europa està datada el 2007, mentre que durant el 2014 es va veure per primera vegada a Catalunya, on ha tingut una propagació molt agressiva i notòria. Des de l'AR+I es reclama a la població no tocar les trampes, que moltes vegades passen desapercebudes, per tal de no alterar els mostrejos.