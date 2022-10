L'Arieja es queda sense benzina

Tarascó“Ni a Tarascó en trobes”. Així explica un conductor francès la situació que s’està vivint a l’Arieja per la falta de benzina a conseqüència de la vaga que afecta tot el país. L’escenari era molt complicat la setmana passada amb llargues cues per poder abastir-se de carburant, però encara ha anat a pitjor. Les estacions de servei han deixat de tenir combustible i el mercat negre ha entrat en escena. “Si es vol comprar s’ha de pagar a 2,3 euros el litre”, explica una altra conductora. També s’ha viscut alguna escena de tensió entre els conductors que volien fer gasolina i que veien impotents com el carburant s’acabava abans que els hi arribés el torn.

La problemàtica ha augmentat de forma substancial el nombre de residents a l’Arieja que es desplacen fins el Pas de la Casa per omplir els dipòsits i carregar bidons per poder tenir carburant durant tota la setmana. L’entrada a Andorra amb aquest objectiu no ha quedat circumscrita al cap de setmana, sinó que entre setmana han augmentat el nombre de visitants que tenen aquest objectiu. Precisament, la setmana passada a l’Arieja es va establir la prohibició d’omplir bidons en les estacions de servei perquè el poc carburant que hi ha es distribueixi entre el major nombre de gent possible.