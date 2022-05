L'arquitecte Julià Call guanya el concurs de l'Estadi Nacional amb un projecte 'auster i sostenible'

Tal dia com avui de fa 10 anys, el 16 de maig de 2012, va ser notícia...

El Govern ha donat a conèixer aquest dimecres el projecte de construcció del nou Estadi Nacional al camp del Consell General, que anirà a càrrec de l'arquitecte Julià Call. Es tracta d'un projecte que el secretari d'Estat d'Esports ha qualificat de totalment 'realitzable' per donar servei tant al rugbi com al futbol, a més de poder acollir espectacles musicals de gran afluència. La tria s'ha fet entre 22 projectes presentats, i s'ha valorat especialment la disposició de les graderies, la seva cobertura parcial, la racionalitat i l'austeritat del conjunt, i el respecte pel medi ambient. En segona posició ha quedat el projecte de Pere Espuga i el de Marc Monegal ha quedat tercer.

Tal com requeria el plec de bases, el projecte de Julià Call consta de dues fases, una primera que inclou la construcció de graderies a tres costats del camp amb capacitat per unes 3.000 persones, ja que quatre graderies no són viables per les dimensions del terreny, i únicament el cobriment de la grada lateral. Sota les graderies es construiran els vestuaris, les sales tècniques, les sales de fisioteràpia i la sala de premsa, i també hi haurà un accés directe als pavellons del costat per poder utilitzar les seves instal·lacions. L'arquitecte tindrà divuit setmanes per redactar el projecte executiu, i sent optimistes, les obres podrien començar al gener i estar enllestides a la tardor de l'any vinent.

En una segona fase s'acabarien de cobrir les graderies i s'ampliarien fins a 5.000 espectadors, i es faria un cobriment parcial del riu per tal que l'entrada principal passés a ser del costat de l'avinguda Salou. Tot i això, Cerqueda ha indicat que de moment la primera fase ja donarà l'aspecte d'un estadi acabat i donarà servei a les necessitats que hi ha actualment, per la qual cosa no hi ha encara cap calendari per a dur a terme la segona fase.

El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha remarcat el caràcter auster de la instal·lació, afegint que 'cal no perdre de vista que Andorra és un país de 70.000 habitants', i que per tant, 'no ens podem permetre instal·lacions faraòniques', només perquè excepcionalment puguin venir seleccions esportives de primer nivell.